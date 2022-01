Coronapandemie weerhoudt koppels van scheiden

Corona weerhoudt Nederlanders dus van scheiden, zo concludeert databedrijf Nucleoo op basis van cijfers.

Het aantal gestrande huwelijken dook in 2020 voor het eerst in tien jaar onder de 30.000. Hoewel de data van scheidingen voor december nog niet voorhanden is, zegt Pieter Aarts van Nucleoo: “Het ziet er vooralsnog naar uit dat er in vergelijking met 2020 nog minder breuken hebben plaatsgevonden.”

De verklaring volgens Aarts? “Hoewel de coronapandemie een flinke beproeving is voor het huwelijk, brengt het uiteraard ook veel onzekerheid over de toekomst met zich mee. Het kan zijn dat koppels ondanks de impasse wachten met het maken van een rigoureuze beslissing als een scheiding”, zo stelt hij. „Bovendien hebben we momenteel met een behoorlijk oververhitte huizenmarkt te maken.”

Opvallend is dat het het aantal beëindigde geregistreerde partnerschappen wél is gestegen. Dat kan volgens Aarts te maken hebben met het feit dat dat minder voeten in de aarde heeft dan het beëindigen van een huwelijk. „Het veroorzaakt doorgaans iets minder rompslomp. Zo kan deze samenlevingsvorm, als er geen minderjarige kinderen betrokken zijn, buiten de rechter om worden beëindigd.”

Versoepelingen

Het geregistreerde partnerschappen in Nederland is overigens ook explosief gestegen gedurende 2021. De groei nam vanaf mei een enorme spurt na het einde van de lockdown. Vergeleken met het gemiddelde van vorig decennium verdubbelde dit aantal bijna. “De grootste piek zien we terug na de eerste versoepelingen in juli van 2020. In die maand nam het aantal met negentien procent toe ten opzichte van juli 2019.”

De populariteit van het geregistreerde partnerschap gaat al jaren gepaard met een daling van het aantal huwelijken in Nederland. 2021 was volgens Nucleoo echter een uitzondering op die regel. Er stapten meer koppels in het huwelijksbootje dan in 2020 het geval was. In 2020 vonden er 50.233 huwelijken plaats, terwijl er dit jaar tot en met november al 52.848 huwelijken werden geregistreerd. Aarts: “Heel veel huwelijken zijn in 2020 uiteraard uitgesteld vanwege corona, dat verklaart de kleine stijging in 2021.”