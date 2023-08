Serge (49) gaat dit jaar naar twaalf jazzfestivals: ’Vaak ga ik als een van de laatsten weg!’

Jazz..

„Is één grote ontdekkingstocht. De improvisaties, de akkoordenkeuzes, de overgangen... Het mooie is dat er eigenlijk niks kan fout gaan. Als er in een pop- of rocknummer een verkeerd akkoord wordt gespeeld, is dat duidelijk hoorbaar. Bij jazz is geen sprake van fouten, dat maakt het zo dynamisch. Zoals Miles Davis zei: Do not fear mistakes. There are none.

Behalve dat ik het improvisatiedeel in jazz heel boeiend en knap vind, fascineren de kruisbestuivingen mij enorm. In jazz kom je rock, funk, soul, world, blues, hiphop, elektro, avant-garde en ook pop tegen. Dat maakt het avontuurlijk.”

De laatste jaren...

„Ga ik steeds meer naar festivals, al bezoek ik nog altijd veel concerten. Het geeft me de gelegenheid om in korte tijd van veel moois te genieten en nieuwe muziek te ontdekken.

Jazzfestivals hebben altijd iets gemoedelijks. Ik ben een stille genieter, vind het prachtig om de muzikanten aan het werk te zien en te observeren hoe ze zelf genieten.

Toen ik jonger was, wilde ik altijd vooraan staan. Tegenwoordig vind ik het gewoon al heerlijk om erbij te zijn. Doordat ik al zoveel heb gezien, wat ouder wordt en een gezin heb, hoef ik niet per se vanaf het begin aanwezig te zijn. Vaak ga ik wel als een van de laatsten weg!”

Het mooiste is...

„Als ik iets nieuws heb ontdekt. Dat kan een act zijn die ik nog niet of onvoldoende ken of een bekende artiest die een nieuw project presenteert. Ik heb bewondering voor muzikanten. Als ik door iets nieuws word geraakt, geeft me dat energie en voelt het alsof ik iets nieuws heb bijgeleerd waarop ik verder kan teren. Ik stuiter doorgaans nog wel even rond na een festival. Machtig!”

Nederland...

„Heeft een hoop mooie en gezellige jazzfestivals. North Sea Jazz mag misschien de grootste zijn, daaromheen is een gevarieerd aanbod. Er is veel enthousiasme voor de organisatie van jazzfestivals. Helaas zie je vaak dat het maar een paar edities duurt en dan verdwijnt het weer. Het blijkt een te kostbare onderneming waarmee te weinig winst wordt gemaakt. Dat is in de jazzsector altijd een uitdaging. Het blijft een niche.

In dat opzicht vind ik het goed dat jazzmusici afgelopen juni bij de Tweede Kamer hebben geprotesteerd tegen het beleid van de publieke omroep waar niet of nauwelijks jazz- of wereldmuziek wordt gedraaid. Nieuwe muziek en natuurlijk ook oude muziek geven energie en blijdschap. Eigenlijk is de term jazz te beperkt. Het is vooral een overkoepelende term voor muziek in al zijn verschijningsvormen en kruisbestuivingen. Die muziek verbindt.”