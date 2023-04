Shamira en Niels trekken rond in hun zelfgebouwd camperbusje: ’Poes Saartje gaat altijd mee’

Herinnering

„Vorig jaar winter maakten we een trip door Scandinavië. Twee maanden met ons zelfgebouwd camperbusje door Zweden en Noorwegen. De natuur is daar het hele jaar mooi. Maar in de winterperiode, zeker die in het noorden, tot de maand mei verandert alles in een winterwonderland. Dat maakt reizen extra magisch!”

Drama

„Na een stuurfoutje zakte ons camperbusje in de berm in de diepe sneeuw. Zeker 2,5 uur probeerden we ons in de kou uit te graven, om met behulp van sneeuwkettingen en losse takken grip te krijgen om er op eigen kracht uit te komen. We waren doodop, hadden het koud en het begon inmiddels donker te worden terwijl ons busje alleen maar dieper wegzakte.

Toen hebben we de verzekering gebeld. Binnen 45 minuten kwam er een sleepwagentje die ons er in nog geen vijf minuten uit trok.”

Voedsel

„Bijzonder was de hangi-maaltijd tijdens ons bezoek aan een Maori-dorp in Nieuw-Zeeland. Volgens de traditionele methode van de Maori wordt een kuil in de grond gegraven met een groot vuur waarop manden met voedsel op hete (vulkaan)stenen worden gelegd die vervolgens met aarde worden bedekt. Daardoor krijgt het eten een heerlijke rokerige smaak. In een hangi kunnen allerlei soorten voedsel worden gebruikt, maar vooral zoete aardappel, kip, lam en varkensvlees.”

Advies

„Neem de tijd. Wie langzaam reist, ziet meer en hoewel reisplanning handig en soms noodzakelijk is, is het ook leuk om ruimte voor spontane acties te laten. Bijzondere ontmoetingen en gave ervaringen doe je vaak op op momenten dat je het niet verwacht.”

Wens

„We zouden heel graag met ons camperbusje naar de Faeröer Eilanden en IJsland willen, maar onze poes Saartje mag dan niet mee vanwege douaneregels. Zij reist altijd met ons mee en we hebben momenteel niet iemand die langer op haar kan passen. Gelukkig kan ze mee naar genoeg andere bestemmingen waar we nog naartoe willen: Albanië, Turkije, de Canarische Eilanden en de Baltische Staten.”

Aanrader

„Heel veel, maar dicht bij huis gaan we graag naar natuurkampeerterrein Borger, midden in de Drentse bossen. Heerlijk rustig en je mag er een kampvuur maken.”

