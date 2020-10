De zwartstalen deuren zijn een interieurhit, maar waarom?

De zwart-stalen binnendeur met glas, tegenwoordig trouwens ook vaak gebruikt in badkamers als douche-afscheiding, is onderdeel van de momenteel razend populaire industriële look. Zo’n interieur is gebaseerd op de fabrieksarchitectuur uit de 19e en 20e eeuw. Robuuste materialen zoals onbewerkt hout en bakstenen, een cleane uitstraling en de neutrale kleuren zwart, grijs en wit zijn de ingrediënten.

De populariteit van de industriële look zette zo’n vijf jaar geleden in. Met het hergebruik van oude materialen past het ook goed in de huidige tijd. Maar de zwart-stalen binnendeur die er onderdeel van is, heeft ook echt veel voordelen: het maakt de woning licht en open en verbindt op een speelse manier verschillende ruimtes zoals hal en woonkamer met elkaar.

Past altijd

Het frappante is ook dat een stalen deur (en raam!) eigenlijk in elk huis past en meteen garant staat voor die eigentijdse touch. In oude huizen zorgt het voor vernieuwing en bij basic inrichtingen geeft het net dat beetje extra. De mogelijkheden zijn legio: zo kan er worden gekozen voor meer of minder onderverdelingen in het glas of kan er een deur worden gemaakt met een combinatie van staal en hout. Ook wordt vaak gekozen voor aluminium, een uitermate duurzaam materiaal waarmee ook smalle profielen kunnen worden gemaakt.

Want de laatste ontwikkeling is dat dikke zwarte profielen alweer uit aan het raken zijn. De lijnen worden ranker en ook is er vaker kleur te zien zoals bronstinten en donkergroen. De prijzen lopen zoals bij alles flink uiteen, zijn afhankelijk van de kwaliteit van glas en staal en variëren van 1500 tot 3500. Voor wie het budget in de gaten moet houden een tip: is er al een binnendeur met glas en houten verdeling aanwezig, verf de latten dan gewoon matzwart.

Ziet er meteen een stuk moderner uit en op die manier blijft geld over voor de volgende woontrend, die zich ongetwijfeld binnen de kortste keren aandient! Over veertig jaar wordt vast met nostalgie teruggekeken op de ooit zo populaire binnendeur-van-toen, het oranje van de jaren twintig.