Knallende thee gemaakt van de eerste lentepluk

Een kopje earl grey met een beetje melk en suiker erin sla ik niet af, al vinden sommige vrienden deze Britse theebereiding maar vreemd of zelfs smerig. Een kwestie van smaak. denk ik. Maar hoe je nu het beste van thee kunt genieten, daar heb ik wel wat vragen over. Zijn zakjes taboe? Drink je uit porselein of glas? En hoe worden die theeblaadjes gemaakt?

Royal first flush

Onlangs kreeg ik een spannend bericht: de Ambootia Royal First Flush is weer verkrijgbaar. Heel theeminnend Nederland zou hier jaarlijks naar uitkijken. We gaan proeven bij koffie- en theespeciaalzaak Simon Lévelt waar ze alles over thee (en koffie) weten. Op het hoofdkantoor in Haarlem heten Milo van Velzen, inkoper en theespecialist, en Alexander Nobels, hoofd kwaliteitsbewaking, me welkom.In de ruimte die aan een scheikundelokaal doet denken, liggen vijf soorten thee klaar.

Van Velzen: „We houden het bij deze vijf, anders is het te veel en proef je geen verschil meer. Een groene Jangwon en Oolong uit Zuid-Korea, de allereerste lentepluk en de herfstpluk van de Ambootia uit Darjeeling, India, en de Bukit Sari Imperial Black uit Indonesië. De eerste lentepluk van die Ambootia wordt de Royal First Flush genoemd. Het zijn de eerste scheuten na de winter. Die kun je zo mooi vergelijken met de herfstpluk.”

Van Velzen: „De jonge theebladeren van de lentepluk geven een bloemige en lichte smaak. Wanneer in maart de lente in Darjeeling aanbreekt, worden de twee bovenste lichtgroene blaadjes en de ongeopende knop met de hand geplukt.”

Aroma

Wat gebeurt er daarna? Een hele hoop: verflensen, rollen, oxideren en drogen. Van Velzen: „Bij het verflenzen worden de blaadjes op tafels gelegd of in manden gedaan en met lucht geblazen, waardoor ze vocht verliezen. Bij het rollen gaan de blaadjes stuk en komen smaken en aroma’s vrij. Tijdens de oxidatie, ook fermentatie genoemd. zorgt zuurstof ervoor dat de thee donker wordt en zijn definitieve smaak krijgt. Drogen zorgt ervoor dat dit proces stopt.”

Bij groene thee worden de blaadjes direct na de pluk verhit om dat oxidatieproces te stoppen, gedroogd en soms opgerold in balletjes. Hierdoor blijft de thee beter houdbaar. De oolong is qua productie een soort hybride van zwarte en groene thee.”

We gaan proeven. „Van licht naar zwaar”, legt Alexander Nobels uit. „Als je het andersom doet, proef je de subtiele verschillen niet meer.” Hij gebruikt water van 80 graden voor de groene Jangwon uit Korea; hogere temperaturen maken hem te bitter. Nobels: „We proeven met veel lucht door de mond, zo proef je extra veel.”

Umami

Een licht bittere smaak, maar niet vervelend. Van Velzen: „Het heeft ook een umami-smaak.” Officieel zou je ook nog een hint kastanje proeven, maar dat vergt meer ervaring, vermoed ik. We slurpen met z’n drieën door. Door naar die Ambootia Royal First Flush! Het moet gezegd: deze thee is zeer aangenaam. Van Velzen: „Dat jonge blaadje geeft zo’n smaakexplosie, hij knalt terwijl je het niet verwacht. Een bloemig aroma en zachte, zoete tonen.”

Over zoet gesproken, hoe denken de heren over suiker, melk en citroen? Nobels: „Het staat iedereen natuurlijk vrij om te doen. Zelf vind ik dat suiker de smaak van de thee wegvaagt. Als je graag een stukje citroen in de thee hebt, dan zou ik geen dure thee gebruiken. Er is ook niets mis met gearomatiseerde thee, maar ook daarvoor gebruik je bijvoorbeeld niet deze vijf. Dat zou zonde zijn.”

Gerijpt

Dan de Ambootia Herfstpluk. „Die komt dus uit ’dezelfde tuin’ als de Royal First Flush, maar smaakt weer anders. Zachter en meer gerijpt.”

De Jangwon Oolong uit Zuid-Korea is weer heel wat anders, best heftig zelfs! Even wennen, maar erg smakelijk. Van Velzen: „Deze heeft iets van stro en tabak.” Ik proef inderdaad ergens iets van sigaren en een tweede slok is alweer lekkerder.

De Bukit Sari Imperial Black uit Indonesië is wel een heel fijne! Nobels: „Bijna alsof er iets zoets in is gedaan.” Van Velzen: „Deze zou je ’s avonds kunnen drinken, omdat je hiervoor echt even moet gaan zitten om alle smaken op te nemen.”

Zijn er verder nog do’s en don’ts bij thee? Eigenlijk niet, het type zakje maakt op zich niet uit, of hij nu vierkant of pyramide-vormig is. Porselein en glas zijn beide prima.

„Er is wel een hardnekkige gewoonte: het zakje op en neer in het water dippen. Dit versnelt het extractieproces wel, maar je hebt zo kans dat je ook moeilijk-oplosbare stofjes oplost die je liever niet in je kopje wilt hebben, omdat ze de smaak niet positief beïnvloeden. Laat ’m gewoon zitten, de thee en het water doen de rest.”