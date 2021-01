Recept van de dag: voedingsbewuste kaassouffle

„Eten van moeder aarde”, ik heb het boek liefdevol gerestaureerd. Netjes met boekbinderslijm de rug van het boek wat verstevigd. En er vallen geen bladzijdes meer uit. Het boek was in de jaren zeventig de bijbel van de eerste generatie die zich afvroeg of het wel goed ging op de manier waarop met name de landbouw in een wolk van gif verhuld raakte. Mijn exemplaar is trouwens ’geleend’ van mijn buurvrouw toen.

Aan het feit dat alles in cups wordt gerekend kan je zien dat het oorspronkelijk trouwens een Amerikaans boek is. Een cup is 236.59 ml. Als je nou een maatbeker neemt en je zet daar een paar strepen op om de 230 ml dan kan je er ook vaste stof in afmeten, zoals de 3 koppen geraspte kaas.

Leg op de bodem van een ingevette hoge ovenschaal eerst het brood en dan de kaas en als het er nog is nog een laagje brood. Giet daar het melkmengsel overheen. Klopt de eieren met de overige ingrediënten. Giet dit over het brood. Laat zo een half uur staat. Zet de oven op 160 °C en bak een uur. Voor een helemaal perfect resultaat zet je de schaal in een nog grote schaal met een laag water er in. Au bain-marie dus. Laat in de oven iets afkoelen dan blijft die mooi gerezen. Zo wil je toch ook wel voedingsbewust eten?

Nodig voor 4 personen:

• 3 koppen geraspte kaas

• 6 sneden oud brood

• 1 ½ kop melk

• ½ kop vermout

• 3 geklopte eieren

• ½ theel tijm

• ½ theel mosterdpoeder

• scheutje vegetarische Worcestersaus