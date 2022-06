Aandacht voor het gevaar van wegwerpkoffiebekers

Alleen al in Nederland worden iedere ochtend 5 miljoen wegwerpbekers eenmalig gebruikt. Inmiddels worden veel ervan al gerecycled, tot toiletpapier bijvoorbeeld. Een groot gedeelte belandt echter ook in de verbrandingsoven of, erger nog, worden achteloos op straat en in de natuur weggegooid.

Even ter illustratie: van 5 miljoen wegwerpbekers kun je een rij van maar liefst 385 kilometer maken. Precies dié afstand gaat Plastic Soup Surfer Merijn Tinga in juli afleggen op een surfboard gemaakt van gebruikte wegwerpbekers, als symbool voor de wegwerpmaatschappij.

Van 1 tot 8 juli voert Plastic Soup Surfer Merijn Tinga samen met Mission Reuse campagne om ‘herbruikbaar’ de nieuwe norm te maken - weg van de wegwerpmaatschappij dus. De missie is om consumenten, overheden en ondernemers stappen te laten zetten richting hergebruik van bekers. Merijn e-foilt (elektrisch surfen) van Brussel naar Amsterdam en wordt onderweg ontvangen door o.a. Eurocommissaris Timmermans, Staatssecretaris Heijnen (I&W), lokale bestuurders en ondernemers.

„Inmiddels kan niemand er omheen dat er iets moet veranderen om een klimaatcrisis tegen te gaan. Nergens is dit zo zichtbaar en tegelijk zo makkelijk op te lossen als bij de wegwerpbeker”, vertelt Tinga. „Als morgen wegwerpbekers verboden worden, hoeft er geen kop koffie minder om gedronken te worden, alle oplossingen liggen voorhanden. De koffiebeker toont aan dat iedereen nu dagelijks een groot verschil kan maken en kostbare grondstoffen kan besparen. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat er minder wind is en de zuidwest stroming veranderd. Gezien de staat van onze aarde moeten we van wegwerp afstappen en 'hergebruik' zo snel mogelijk de nieuwe norm worden."