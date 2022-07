Zekerheid op vakantie belangrijk: ’Nooit zonder reisverzekering op pad’

Nederlandse vakantiegangers zijn voorzichtiger geworden. De afgelopen twee maanden ligt het aantal verkochte verzekeringen 65% hoger dan voor de pandemie, aldus een onderzoek van Independer.

Uit de vele reacties die op onze oproep binnenkwamen, kunnen we stellen dat onze lezers een gevoel van zekerheid op reis belangrijk vinden. De meeste mensen hebben al jaren een doorlopende reisverzekering.

Ilse Valk ging drie jaar geleden met haar man en ouders naar Turkije. Voor haar ouders sloot ze een dag voor vertrek een reisverzekering af. „Maar goed ook, want mijn moeder moest daar met spoed worden geopereerd. Na acht dagen in het ziekenhuis vloog ze samen met een specialistisch verpleegkundige naar huis. Wij weten als geen ander hoe belangrijk een reisverzekering is.”

Leen Krebbers wil ook nooit meer zonder reisverzekering op pad. In 2015 werden zij en man in Amerika frontaal aangereden. „Per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig viel het mee: mijn man had een gebroken hand en wij allebei kneuzingen. De auto was total loss”, mailt zij. „De verzekeringsmaatschappij betaalde alles.”

Petra Haan heeft een aanvullende medische dekking. „Als je op reis corona oploopt, is de standaard ziektekostenverzekering vaak ontoereikend. Goed voorbereid op reis gaan, is belangrijk. Dan maar een paar tientjes extra betalen.”

Must

Twee keer heb ik meegemaakt dat ik op vakantie terug moest vanwege een overlijden. De reisverzekering heeft dat prima geregeld. Op dat soort momenten kun je alle hulp gebruiken. Een reisverzekering is voor mij een must!

Rebecca Salomon

Expertise

Tijdens mijn werkzame leven had ik altijd een doorlopende verzekering omdat ik regelmatig onderweg was. Nu ik met pensioen ga, heb ik een kortlopende verzekering. De expertise van de verzekeringsmaatschappij kan in het buitenland een voordeel zijn.

F. Varossieau

Oldtimer

Al jaren hebben we een doorlopende reisverzekering met vervangend vervoer. Wat waren we er dit jaar blij mee. Ons oldtimer-busje ging in Noorwegen stuk en kon niet worden gerepareerd. Na twee dagen kwam er een splinternieuwe camper uit Nederland en wij konden onze vakantie voortzetten.

Rene en Yvonne Bleumink

Geld terug

Wij hebben al jaren een doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Al een paar keer hebben we er gebruik van moeten maken. Zo moesten we afgelopen maand vanwege een ziekenhuisopname op het laatste moment de reis afzeggen. Binnen twee dagen kregen we de reissom terug.

B. Dreijer

Goedkoper

Al twintig jaar hebben wij een doorlopende reisverzekering. Dit is voor ons goedkoper dan een kortlopende per vakantie afsluiten. Helaas hebben wij al diverse malen schade moeten claimen. Dit is altijd tot onze volle tevredenheid afgehandeld.

Hans Heinink