Recept van de dag: saucijzenbroodjes

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Iedere morgen sta ik om een uur of zeven op om langs de Kromme Rijn de zonsopgang te zien. De laatste drie weken is het iedere dag een feest. Het enige nadeel is dat ik steeds vroeger op moet. Drie voor zeven kwam hij gisteren tevoorschijn, vandaag weer wat eerder. Op de terugweg loop ik dan weer het dorp binnen en zie de deur van de bakker al openstaan. En weet je wat zo gek is: ik koop ze nooit maar ik heb dan een onbedwingbare trek in een saucijzenbroodje. Nog stommer; vanmorgen kwam ik met een zak rozijnenbollen thuis, terwijl ik een saucijzenbroodje wilde.