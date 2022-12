Waarom de meeste liften een spiegel hebben

Je staat er misschien niet bij stil, maar spiegels in een lift hebben vooral een psychologische functie. Spiegels hebben namelijk als voornaamste doel om het gebruik van de lift voor ons zo comfortabel mogelijk te maken.

Claustrofobie

Er zijn namelijk best wel wat mensen die het niet fijn vinden om in een kleine en volledig afgesloten ruimte te zijn. Een spiegel kan ervoor zorgen dat de ruimte groter lijkt en dat kan weer zorgen voor minder angstige gevoelens, zo legt Tara Well, een Amerikaanse psychologe en auteur van het boek Mirror Meditation, uit aan Psychology Today.

Extra veiligheid

Spiegels zorgen bovendien voor extra veiligheid. Sta je met meerdere mensen in de lift en voel je je wat onveilig, dan kun je de ander via de spiegel observeren. In het ergste geval zou je op die manier diefstal of ongewenste aanrakingen kunnen voorkomen.

Afleiding

Spiegels dienen ten slotte ook ter afleiding. Je kunt bijvoorbeeld je haar fatsoeneren (of naar andere mensen gluren) zodat je niet naar de vloer hoeft te staren. Het voordeel daarvan is volgens Well dat we daardoor minder snel het gevoel hebben dat we onze tijd in de lift aan het verdoen zijn.