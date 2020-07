Recept van de dag: Patatas bravas

Mari Maris neem ons mee naar Spanje: “Op een Spaans terrasje zitten twee heren, knabbelend aan tapas over eten te discussiëren. Een tafeltje verderop twee mannen en een vrouw, een schaaltje met bakkeljauw. Ze bespreken de nieuwe liefde van Juan, en de beste tortilla, uit de oven of toch de pan? Zo uitgebreid als Spanjaarden eten, zo veel willen ze er ook van weten. Ook over patatas bravas kun je lang praten. Je kunt ze ook gewoon maken.