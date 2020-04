Smullen van asperges met rode eieren, ham en bietencarpaccio

Felix Wilbrink: „Mijn oma maakte asperges nog lekkerder met een lepeltje bruine suiker in het kookvocht.”

Over wat we met Pasen gaan eten hoeven we niet lang na te denken. Asperges natuurlijk! Er zijn mensen die bij de dikke AAA’s zweren en die ze volkomen blank willen. Maar met een beetje kleur zijn ze alweer een heel stuk goedkoper. Asperges kunnen uit verre landen zijn geïmporteerd. Dan zijn ze slecht gecontroleerd, en meestal matig van smaak. Om te controleren of je de goede te pakken hebt, zet je je duimnagel in de asperge. Loopt er vocht uit? Dan moet je hem hebben.