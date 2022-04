Influencers verruilen shampoo voor eieren, maar werkt het?

De trend ontstond recent dankzij het programma Waar doen ze het van?. Nadia Fieggen en haar gezin leven helemaal zelfvoorzienend. Ze hebben geen stroom, warm water of de nodige verzorgingsproducten uit de drogisterij hebben.

Gelukkig is er in de natuur heel wat gezonds te vinden. Nadia kiest ervoor om de haren van haar kinderen met rauwe eieren te wassen. Volgens haar is een eitje door je lange manen erg voedzaam voor je haar.

Eitje als ontbijt

Een lifehack, die moet natuurlijk getest worden. Nieuwssite HLN vroeg Paulien Bulens om het fenomeen te testen. Het resultaat: haar haren stinken vooral een uur in de wind. „Los van de nare geur hielp het wel. Je ziet niet meteen resultaat, maar enkele dagen later leek mijn haar wel glanzender.”

Of het echt werkt? Volgens de website kun je het eitje beter eerst even bakken of koken en vervolgens consumeren. De hoeveelheid vitamine A en vitamine B12 zijn namelijk vooral goed voor je haar als je ze opeet.

Gezond haar

Ben je niet gek op eitjes of wil je meer doen om je haar gezond te houden? We verzamelden vijf tips voor mooie glanzend haren.

1. Was je haar niet te vaak. In shampoo zitten allerlei ingrediënten die je haar kunnen beschadigen als je het te vaak wast. Kiest voor een natuurlijke shampoo en was ongeveer één keer per week voor een gezonde coup. Of ga de uitdaging aan en stop helemaal met wassen!

2. Ga regelmatig naar de kapper. Ja, echt! Je haar ziet er niet alleen mooier uit zonder gespleten punten, ook blijft het gezonder. En gezond haar groeit sneller. Nog een voordeel: de gespleten punten afknippen zorgt dat ze niet verder splijten, waardoor er wat minder af hoeft.

3. Let op met hitte. Niet alleen wanneer je de föhn of stijltang gebruikt, ook wanneer je onder de douche staat. Heet water droogt zowel je hoofdhuid als je haar uit. En dat is niet bevorderlijk voor je mooie lokken. Je huid zal je trouwens ook dankbaar zijn voor de minder hete douches.

4. Eet je vitaminen. Af en toe een eitje helpt je haar gezond te houden, maar ook voldoende groenten, fruit en een gevarieerd eetpatroon houden je haar mooi. Vergeet ook niet genoeg water te drinken. Met anderhalf tot twee liter per dag zit je snor. Ook hier zal je huid je dankbaar voor zijn.

5. Wees voorzichtig. Dat lijkt voor zich te spreken, maar is niet altijd makkelijk. Kies voor elastiekjes zonder ijzer erin om haarbreuk te voorkomen en borstel je haar alleen als het al droog is. Wees als het even kan voorzichtig met de föhn, krul- of stijltang.