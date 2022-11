Column Babette: Mijn reisgenoten waren stikjaloers

Ik werd compleet uitgelachen en had er zelf ook een hard hoofd in. Maar het lukte: ik ging twee weken met vakantie en had enkel handbagage bij me. En hoewel het geen vakantie met spetterende outfits werd, was ik maar wat blij...

Mijn reisgenoten waren uiteindelijk stikjaloers. Want ja, het ging volledig mis met hun koffers. Zoals zoveel reizigers werden ze slachtoffer van de chaos op Schiphol. Bij thuiskomst, dat dan weer wel.

Terwijl ik veertien dagen rondliep in een paar verkreukte jurkjes en dezelfde bikini, zagen zij er beeldig uit, met elke dag een ander kleurrijk setje.

Maar dankzij de kofferellende op Schiphol was het einde toch iets minder rooskleurig. Een lang verhaal, maar ze hebben twee dagen op Schiphol gezocht tussen de tienduizend weeskoffers, zoals ze op Schiphol worden genoemd.

Ik weet hoe het voelt om bagage kwijt te zijn. Eén keer ging een medepassagier op de vlucht naar Barcelona er met mijn koffer vandoor (koop nooit een blauwe Samsonite-koffer) en bracht ik de eerste 24 uur van mijn vakantie met bagage van een zakenman door.

De tweede keer eindigde iets minder goed, in Kenia. Waar ik een week was en mijn koffer nooit is gekomen.

Wereldwijd raken er dagelijks 63.000 koffers kwijt. Nog een reden om voor alternatieve vervoersmiddelen te kiezen. Zo zijn treinvakanties niet alleen beter voor onze footprint, maar ook voor ons vakantiegevoel. Al is het maar omdat je onderweg je bagage in de gaten kunt houden.

Deze maand start het skiseizoen weer. Skivakanties en travel light zijn een lastige combinatie. Maar toch, ik heb de smaak te pakken.

Ik ga deze winter met de trein naar de bergen, wat betekent dat één koffer moet volstaan. Er gaat dus aanzienlijk minder bagage mee dan als de kofferbak van de auto én de dakkoffer kunnen worden volgestouwd.

Of dat erg is? Welnee, als je ergens de hele week hetzelfde draagt, is het wel in de sneeuw.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl