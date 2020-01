Dit Spaanse hotel voelt écht als thuiskomen

Plots houdt de weg door de Andalusische heuvels op: verdwaald. Ik ben op weg naar bed & breakfast Cortijo La Zapatera, op een uurtje rijden van Malaga.

De Nederlandse eigenaren Rasja Post en Wouter Burgmans hadden me nog gewezen op de online routebeschrijving. Inderdaad betrouwbaarder dan een navigatiesysteem in dit gebied. Een halfuur later bereik ik toch de cortijo: Spaans voor een traditionele landelijke woning. De langere rit blijkt de moeite waard. Het witte landhuis steekt prachtig af tegen de groene heuvels met wijnstruiken en olijfbomen.

Rasja en Wouter zochten al twee jaar naar een locatie voor hun B&B. Totdat ze tijdens een Andalusische rondreis in de regio Axarquía verliefd werden op het ruige, ongerepte landschap met authentieke witte bergdorpjes. Cortijo La Zapatera ging vorig jaar open, na slechts zes maanden renoveren. Hiervoor werkte het stel in projectmanagement, handig tijdens de megaklus!

Maar ook als gastvrouw en -heer blinken Rasja en Wouter uit. Cliché of niet, Cortijo La Zapatera voelt écht als thuiskomen. Neem de Moorse patio en fijne schaduwrijke binnentuin, ideaal op hete dagen, al is er ook een mooi zwembad om af te koelen. Er is een knusse woon-eetkamer met open haard, bar en bladen. Dineren kan ook buiten op het zonnige terras met sierlijke Moorse tegelbankjes en uitzicht op de omliggende heuvels. Eten bij La Zapatera is ook beslist geen straf. De paella van Wouter smaakt alsof gemaakt door een lokale madre.

Mijn kamer met uitzicht op het terras is door Rasja strak, maar warm ingericht met lokale en Nederlandse accessoires. Tel daarbij op het flesje cava als welkomstgebaar, de chocola op het fijne bed, verse koffie, water en snoep... Alle ingrediënten om goed tot rust te komen.

In ’t kort

Interieur

Mix van Spaanse en Moorse stijlen met een moderne twist.

Ligging

Tussen Malaga, Granada, Antequera en het Sierra Nevada- gebergte, op 20 minuten rijden van de zee.

Service

Uitstekend, maar niet verstikkend.

Praktisch

De toegangsweg door de heuvels naar La Zapatera is onverhard. De gemeente is van plan in 2020 te asfalteren.

Kamers vanaf €95 per nacht.

lazapatera.com

