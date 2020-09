Nederlanders houden van natuurwateren

Genoeg plekken in Nederland waar velen van u heerlijk in natuurwater zwemmen. Veel fijner dan een duik in die vieze chloorzwembaden, is de gedachte.

Zo zwemt Nancy Kalbvleesch graag in het Brabantste Langenboom. „Heerlijk water, voor mijn gevoel heel schoon. Genoten!”

Ook Alina Hanskamp is niet bij het water weg te slaan. „Wij hebben een caravan op een camping aan de dode arm van de (Gelderse) IJssel. Bij mooi weer zwem ik daar regelmatig. Deze winter zal het een zwembad gaan worden. Jammer, maar zwemmen zullen we!”

Overigens moet je bij natuurwater wel letten op de aanwezigheid van algen. Maar als er genoeg stroming is, heb je daar niet zo’n last van, weet Aafje van der Wiel uit Friesland, die graag zwemt in de Goëngarijpsterpoelen.

„Heerlijk om vanuit je tuin het water in te springen. Superleuk voor onze kinderen en kleinkinderen. Genieten, zeker met de hitte van de afgelopen weken. Voordeel is dat er stroming in zit waardoor je niet snel last van algen hebt. Er zwemmen ook grote snoeken, maar even goed spetteren en ze gaan wel weg!”

Onbekend

Wij zwemmen al jaren in de Grote Heggen bij Thorn en de Maasplassen bij Geistingen, België. Een prachtig waterrijk gebied waar wij liggen met een boot en nog onbekend. Het is er ook stukken warmer dan in Nederland.

Monique

Schoon

Ik ben vader van twee kinderen van 8 en 11 jaar en we vinden het heerlijk om te zwemmen. Dat doen we in het Markermeer. Het is schoon water en niet te diep, je kunt een kilometer lopen tot het bij je middel komt en er zijn geen muistromen of andere verborgen gevaren, heerlijk!

Wouter Annes

Kraakhelder

Ik zwem bijna dagelijks in de wijk de Watertuinen in Rosmalen. Elke dag met de kano naar grote zandafgraving (ook voorzien van stadsstrand). Een natuurlijke omgeving met oevers voorzien van riet, en bomen. Relatief rustig en plek genoeg. Het water is kraakhelder en prettiger dan volle chloorzwembaden.

Johan Sijtsema

Minstrandje

Wij hebben een caravan op een kleine camping aan de dode arm van de (Gelderse) IJssel. Er is daar een ministrandje waar ook wat mensen komen. Bij mooi weer zwem ik daar regelmatig, heerlijk om zoveel water voor jezelf te hebben. In de winter waren we de laatste jaren op Tenerife waar ik een keer of vier per week in de zee zwom.

Alina Hanskamp

Volgende week: wat zijn uw ervaringen met huurauto’s in het buitenland? Mail naar [email protected]af.nl.