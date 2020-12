Premium Financieel

Oorlog om cacaoprijs maakt chocolade duur

Het is oorlog in de cacaomarkt. Met Sinterklaas en Kerstmis in aantocht, eisen arme cacaoboeren in West-Afrika, de grootste markt, meer geld. Grote inkopers shoppen nu elders. Cacao voor chocolade is door die vraag op de beurs van New York in een week tijd 20% duurder geworden.