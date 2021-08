Vijf huishoudklusjes die je kunt doen met ducttape

1. U kunt met ducttape bijvoorbeeld een gescheurde slang van de stofzuiger (tijdelijk) mee repareren.

2. Omdat de plakkracht zo groot is, kan ducttape worden gebruikt om een splinter uit een vinger te trekken als u geen pincet bij de hand hebt. Met een stukje tape om uw hand gewikkeld kunt u ook pluisjes en haren van uw kleding halen.

3. Hebt u geen kluisje in huis, dan is het handig om waardevolle papieren/paspoorten in een plastic zak te stoppen en deze met tape vast te plakken op een geheime plek, bijvoorbeeld achter een schilderij of onder de tafel.

4. Geen viltjes bij de hand? Gebruik een stukje ducttape onder stoelpoten om krassen op de vloer te voorkomen.

5. Schiet de zoom van uw broek of rok los en heeft u geen gelegenheid om deze te naaien? Met een stukje ducttape kunt u de zoom tijdelijk repareren.