Waarom vinden we het (met Halloween) zo lekker om bang te zijn?

Happy Halloween, zaterdag! Wist je dat de feestdag die nu voornamelijk bekend staat als Halloween oorspronkelijk van het woord Samhain komt? Dit is het Keltische nieuwjaar en wordt gevierd op de avond van 31 oktober tot de ochtend van 1 november. Met de tijd is de vooravond van Halloween, oftewel All Hallows Eve, uitgegroeid tot het Halloween zoals we die nu kennen.

Met Samhain wordt het nieuwe jaar en de overgang naar de winter gevierd, altijd met een groot vreugdevuur. Hier komt ook het geloof vandaan dat tijdens Samhain, of Halloween, de sluier tussen onze wereld en het hiernamaals het dunst is. Tijdens Halloween wordt dan ook vaak geprobeerd om contact te maken met dode familieleden door bijvoorbeeld eten en wijn als uitnodiging bij de voordeur te zetten. Dit is ook waar het bekende ‘langs de deuren gaan’ vandaan komt, om mensen enigszins bang te maken.

Angst opzoeken

Daarmee zoeken we de angst soms bewust op, zoals tijdens Halloween. Psycholoog Joris van Essen, werkzaam bij psycholoog.nl en behandelaar in de specialistische GGZ, heeft veel verschillende angstproblematiek voorbij zien komen. Hij legt uit wat er precies in ons brein gebeurt op het moment dat we bang zijn.

Dat we bang zijn als ‘leuk’ kunnen ervaren heeft namelijk te maken met de hormonen die vrijkomen op het moment van de schrik.

„Wanneer je bang bent geeft je brein allerlei stofjes, neurotransmitters, zoals noradrenaline en dopamine vrij”, weet van Essen. „Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat je spieren zich aanspannen en dat je hart sneller gaat kloppen. Je krijgt een adrenalinekick en bent klaar om tot actie over te gaan. Die adrenaline maakt dat we, onder de juiste omstandigheden, ook van angst kunnen genieten.”

Een voorwaarde is wel dat het om gecontroleerd gevaar moet gaan. We willen zeker weten dat er geen echt gevaar is, want juist dat maakt dat we enge dingen zoals spookhuizen en horrorfilms als plezierig kunnen ervaren.

Passende reactie

Er zijn drie hersengebieden die het meest actief zijn bij het ervaren van angst. „Een daarvan is de amygdala”, vertelt van Essen. „Hier vindt vooral de emotionele informatieverwerking plaats. De angst komt daar het eerst binnen. Hoe heftiger je iets vindt, hoe sterker de herinnering zal zijn. Die herinnering wordt vervolgens opgeslagen in de hippocampus, een ander hersengedeelte. Het derde hersengedeelte is de prefrontale cortex, die verwerkt de invloed van de amygdala verder om vervolgens een passende reactie te bepalen.”

Voorbeelden van een angstreactie zijn bijvoorbeeld vechten, vluchten of verstijven. Hoe iemand reageert hangt onder andere af van de situatie: is er oprecht gevaar of lijkt het maar zo?

„Ons brein kan gelukkig goed inschatten wanneer situaties niet daadwerkelijk bedreigend zijn”, zegt van Essen. „Vaak snappen we dat we echt wel veilig zijn, zelfs in een griezelig spookhuis of enge attractie. Door die realisatie komen we na de schrik ook snel weer tot rust. Je hebt dan even een kick gehad, en dat adrenalinegevoel gaat vrij snel weer weg. Die gecontroleerde angst vinden sommige mensen lekker en leuk, daarom gaan zij bewust op zoek naar de sensatie.”

Het is dus geen nare ervaring, want wij bepalen waar onze angst vandaan komt en hoelang het duurt.

„We weten dat we veilig zijn, maar ervaren toch even de kick van die hormonen. Als je uit de sleur van het dagelijks leven wilt is het logisch dat we soms die spanning opzoeken.” En daarom vinden we het ervaren van angst, zoals bijvoorbeeld tijdens Halloween, dus helemaal niet zo erg.