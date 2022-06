Luchtdicht bouwen, wat is dat eigenlijk?

Het blijft een ingewikkeld verhaal. Isoleren omdat het beter is voor het milieu want je hoeft minder te stoken en je verkleint je ecologische voetafdruk. Dat betekent dan ook geforceerd ventileren om een goede vochtbalans in je woning te creëren. Maar een raam openzetten lijkt in strijd met minder hoeven stoken. Tegenwoordig hoor je steeds meer over luchtdicht bouwen, maar wat houdt dat precies in?

Luchtdicht bouwen is de afdichting van alle ongewenste kieren en naden om ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Deze methode wordt toegepast bij nieuwbouw en bij renovatie.

Lekken

Hoe luchtdichter je bouwt, des te effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt. Doordat er geen luchtlekken meer in de gebouwschil aanwezig zijn, worden ongewenste luchtstromen voorkomen. De gebouwschil zijn de binnen- en buitenmuren voorzien van ramen en deuren. De aansluitingen van een raam of deur op het kozijn en van het kozijn op de buiten- en binnenmuur kunnen luchtlekken veroorzaken. Zonder lekken hoeft de binnenkomende lucht niet steeds opnieuw te worden opgewarmd (in de winter) of afgekoeld (in de zomer). Zo bespaar je energie.

Grote luchtlekken in de gevel kunnen ook comfortproblemen veroorzaken. Dit betekent concreet dat je last van tocht hebt. Door deze lekken te dichten, wordt tocht geminimaliseerd. Als de constructie niet luchtdicht is, stroomt warme binnenlucht de uitwendige scheidingsconstructie in. Op een koude ondergrond kan deze warme binnenlucht condenseren. Dit kan leiden tot vochtschade en vermindert de levensduur van veel bouwelementen.

Geluidwerend

Om een waterdichte uitwendige scheidingsconstructie te verkrijgen, zijn correct uitgevoerde afdichtingen nodig. Door een zuigende werking, van buiten naar binnen, kan vocht diep in de constructie doordringen, met lekkageverschijnselen tot gevolg. Een gebrek aan luchtdichtheid kan verder leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. Luchtlekken zorgen namelijk voor een verminderde geluidsisolatie, vooral in de hogere tonen.

Maar hoe zit het dan met ventileren? De ongecontroleerde ventilatie heb je uitgesloten, maar ventileren blijft noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Daar hebben ze iets op verzonnen: een warmteterugwin (WTW)-systeem. Simpel gezegd onttrekt de WTW-unit de warmte aan de vochtige lucht die hij afvoert en geeft hij diezelfde warmte terug aan de verse lucht die hij aanvoert. Je behoudt de warmte maar krijgt frisse lucht binnen. Zo blijft ook de vochtbalans binnen altijd goed.

Het is van belang dat je de WTW-unit goed schoonhoudt. Een vies filter zorgt voor vieze lucht. Ook moet zo’n installatie dag en nacht aan staan. Uitzetten kan niet, dan verstoor je de balans. Je mag heus nog weleens een raam openzetten; frisse buitenlucht kan nooit kwaad.

