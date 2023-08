Zien: in de tuin van Nassira waan je je in een Marokkaanse riad

Hoewel Nassira en Abdel geboren en getogen Nederlanders zijn, vinden ze het fijn om gestalte aan hun Marokkaanse afkomst te geven. „Onze ouders komen uit de omgeving van Tanger en Abdel en ik gaan zeker drie keer per jaar naar Marokko. In ieder geval één keer naar het noorden en de andere keren naar Marrakesh, waar we vakantie houden maar ook inkopen doen voor mijn riad-style webwinkel met interieurspullen.” Dat Nassira gevoel voor smaak heeft, blijkt duidelijk terwijl we door het huis naar de achtertuin lopen. De bijkeuken die toegang tot de tuin geeft, is omgetoverd tot een Oosterse ruimte waar servies en andere snuisterijen in een wit gestucte kast staan.

„Gemaakt door een ervaren klusser die in dergelijke Oosterse kasten gespecialiseerd is. Het pleisterwerk wordt met de hand op het houten frame aangebracht. Juist doordat dat handmatig gebeurt, krijg je deze mooie organische vormen die zo typisch zijn in het land van mijn ouders. Het ziet er precies zo uit als in de oude boerenkeukens in Marokko. Prachtig.” Wit is de leidende kleur in het huis, aangevuld met natuurlijke materialen.

Ook de tuin is een oase in wit. „Omdat wij tijdens de coronaperiode niet naar Marokko konden, besloten we om datgene waarnaar we zo verlangden, naar Osdorp te halen. Ik maakte een moodboard van alles wat ik graag terug zou willen zien. De wanden moesten wit worden en ik schetste hoe de banken ten opzichte van de schutting moesten worden getimmerd. Abdel en mijn broer zijn er dagen mee bezig geweest om te zorgen dat het precies zo werd als ik me had voorgesteld.”

Ⓒ Nassira Laoikili

Druiven

De druif, die al heel wat vruchten draagt, waaiert zich uit boven de banken en valt volledig onder Abdels beheer. „In de zomer verzorgt hij de druiven en in oktober snoeit hij de plant en zorgt hij dat-ie winterklaar is. We hebben er druivensap van proberen te maken, maar dat mislukte jammerlijk. Het is een tuin op het noorden; helaas krijgen de vruchten te weinig zonlicht om genoeg fruitsuikers aan te maken. Hij is vooral erg mooi, maar lekker is anders.”

Op het moodboard stond ook het typisch Marokkaanse fonteintje met de blauw met witte ’zelliges’, oftewel Marokkaanse tegeltjes. „Ik zag dit vaak in Marrakesh in de riads. Ook het tafeltje buiten is ingelegd met witte zelliges. Ik vind het leuk dat zulke mozaïeken ook hier steeds populairder worden.”

Ⓒ Nassira Laoikili

"Bij grijs weer voelt een lichte ruimte zonniger"

In de witte muur zit een nis in een typisch oosterse vorm zoals je die vaak in moskeeën ziet. „Abdel maakte die nis zelf. We hebben ervoor gekozen om zowel de nis als het fonteintje met buitenverlichting te benadrukken. Het raster op de schuttingdeur bestelde ik in Engeland en ook dat past weer heel goed in de sfeer.”

Op het terras staan potten en aardewerken vazen met mooie tekeningen. Ook deze heeft Nassira uit Marokko meegenomen. In sommige potten groeien cactussen, verder staat er een olijfboom en een paar citroenboompjes die de vrouw des huizes verzorgt.

Ⓒ Dennis van Doorn

De boompjes dragen veel vruchten, maar Nassira legt uit dat ze de citroenen liever niet plukt. „Zonde, het staat zo mooi! Als er toch een op de grond valt, probeer ik de vrucht terug tussen de takken te duwen. Tegen de tijd dat die dan verdroogt, haal ik hem weg. Omdat we relatief weinig planten hebben staan, halen we de citroenbomen in de winter naar de bijkeuken. Zo blijven ze goed.”

Handgeweven

Zodra het weer het toelaat, worden de banken en de betegelde binnenplaats bekleed met op maat gemaakte kussens en een Marokkaanse vloerkussen. „De poef is gemaakt van een handgeweven vintage Boujaad-kleed. Geen enkel kussen is daarom hetzelfde en omdat de kleden al jaren zijn gebruikt, krijgt het zo’n prachtig geleefd sfeertje.”

Ⓒ Nassira Laoikili

Nassira werkte jaren als onderwijzeres op een voorschool, maar besloot zich een paar jaar geleden helemaal te wijden aan haar grote passie: fotografie, interieurs stylen en haar webwinkel runnen. Haar voorkeur gaat uit naar wit en natureltinten. „Zeker in de tuin is het fijn om het zo licht mogelijk te houden. In Nederland is het vaak grauw en grijs weer; een lichte ruimte voelt dan meteen zonniger, ook in de tuin. Leuk om te merken dat mijn moeder zich zo een beetje terug in haar geboorteland voelt.”

„Wij zijn graag buiten. Abdel werkt voor zijn onderneming regelmatig vanuit huis en zit dan vaak in de tuin aan de grote tafel. Het geheel nodigt ook uit om naar buiten te komen. En dat kan gelukkig al heel vroeg in het seizoen.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Tuinpraat

Favoriete plek: „Aan de grote tafel want dan heb je mooi overzicht.”

Grootste ergernis: „Slakken, mieren en onkruid tussen het straatwerk.”

Dit komt er niet in: „Ik hou van alle kleuren maar geel komt niet in. Misschien binnen, maar niet in de tuin. En binnen heb ik eigenlijk nooit roze bloemen. Maar als ik ze van iemand krijg, geef ik ze een mooi plekje hoor.”

Dit mist nog: „Ik mis nog mooi straatwerk, maar Aad vind dit goed genoeg.”

Mooiste seizoen: „Wij houden allebei het meeste van de lente.”