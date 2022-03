Een maand gratis verblijven in een hotel op Aruba, hier kan het! (Wel even solliciteren)

Tenminste, als het je leuk lijkt om minstens een maand als content creator onder de wuivende palbomen het eilandleven op Aruba vast te leggen.

Boardwalk Boutique Hotel Aruba is namelijk op zoek naar iemand die een passie heeft voor foto’s en video’s maken en die ze graag wil delen met een groot (internationaal) publiek. In ruil daarvoor mag de content creator gratis verblijven in een luxe kamer met onder meer een privézwembad en buitendouche. Uiteraard mag er ook van het strand, de twee zwembaden en andere voorzieningen gebruik worden gemaakt.

Ⓒ Boardwalk Boutique Hotel Aruba

Voor deze tijdelijke droombaan in het Caribisch gebied is geen werkvergunning nodig; als onderdeel van Aruba's flexibele One Happy Workation-programma, mogen bezoekers namelijk maximaal drie maanden op het eiland werken en verblijven.

Mocht je geintersseerd zijn, dan kun je je tot 15 maart hier aanmelden.