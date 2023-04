Deze ideale gezinsauto’s koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Audi A6 Avant 2004 – 2011

Trouwe Audi-rijders willen niet anders dan het merk met de vier ringen. De 2,0 liter TFSi-motor (125 kW/170 pk) is voor de meesten sterk genoeg. Een gebruik van 1 op 11 is best haalbaar. De A6 is van dit drietal niet de ruimste. Achter de achterbank is 565 liter bagageruimte beschikbaar. Bij een autobedrijf in Oud-Beijerland staat een zilvergrijze 2.0 TFSi ’Advance’ op stoere wielen (2010, 185.000 km) voor € 9.950.

Mercedes-Benz E-klasse Combi 2009 – 2016

Tja, hier geldt ook: wie eenmaal ’achter de ster aanrijdt’, wil niks anders meer. Begrijpelijk, want het is een heel fijne en comfortabele auto, vooral op lange ritten. Er gaat zoveel rust van zo’n auto uit. Dit is ook de winnaar qua bagageruimte: minimaal 695 liter. We gaan voor een zwarte 200 CGI (135 kW/184 pk) ’Business Class’ (2010, 208.000 km), voor € 9.995 te koop bij een autobedrijf in Kerkrade.

Volvo V70 2007 – 2013

De merkentrouw onder Volvo-rijders blijft onverminderd groot. Dit zijn goedmoedige gezinsauto’s, dus voor de meeste kopers is 107 kW/145 pk meer dan genoeg. Met 575 liter minimuminhoud is de bagageruimte riant, maar geen kampioen. We stuiten op een donkergrijze dealeronderhouden 2.0 (2008, 200.000 km) voor € 9.990 bij een autobedrijf in Sittard.

Technische aandachtspunten

Audi A6 Avant

Verstopping van de afwatering van de voorruit kan veroorzaken dat er water in het interieur terecht komt, maar ook in elektronische componenten. Dat leidt tot rare zaken zoals spontaan bewegende ruitenwissers. De elektrisch bediende handrem komt soms niet helemaal vrij, wat tot extra slijtage en brandstofverbruik leidt.

Mercedes-Benz E-klasse Combi

Het contactslot is bij hele generaties Mercedes een zwak punt en, los van het afslepen van de auto, een dure reparatie. De brandstofpomp zit onder de achterbank, als daarmee iets gebeurt, houdt de motor ermee op. Starthulp, ook om de buurman te helpen, kan diverse storingen veroorzaken.

Volvo V70

Bij deze generatie Volvo’s komen bij de benzineversies alleen wat kleine en vrij onschuldige probleempjes voor. Zo’n vijfcilinder kan ’fluiten’ door een probleempje bij de carterventilatie. Beschadiging van de slang van die ventilatie kan ervoor zorgen dat de motor onregelmatig loopt. In beide gevallen een reparatie die de Volvo-dealer kan dromen!

Beste keus

Elk van deze merken heeft een heel eigen uitstraling en een kopersgroep die niet eens naar een ander merk kijkt! Daaraan valt niet te tornen, maar puur objectief bezien zouden we de voorkeur aan zo’n heerlijk comfortabele Mercedes-Benz geven.

