Dit mag nooit meer weg: nostalgische kaassnijder uit 1932

Winkels van vroeger... Zo’n oude toonbank en de kasten erachter waaraan je kunt zien dat ze er al héél lang staan. Ze verdwijnen en worden vervangen door lichte en opgeruimde winkelparadijsjes. Heel mooi en zo gaat het nu eenmaal, maar enige nostalgie mag natuurlijk ook.

Zo had de vader van Harry van der Schot een ’melkinrichting’. Alleen al dat woord is prachtig. De term stamt uit het eind van de 19e eeuw. Tot die tijd werd de melk meestal door de boeren zelf tot zuivelproducten verwerkt en rondgebracht. Maar rond de eeuwwisseling ontstonden kleine zuivelfabrieken waar productie en distributie werden overgenomen.

De eerste melkfabrieken werden opgericht door ondernemende pioniers en de vader van Harry trad in hun voetsporen. In januari 1937 startte hij op de Aalsmeerweg in Amsterdam. „De inventaris van de winkel was bij de koop inbegrepen. Hij en zijn gezin hebben tot eind 1973 hard gewerkt en het assortiment flink uitgebreid, waardoor de zaak in zuivel en later levensmiddelen heeft gefloreerd.”

Na 35 jaar kwam het eind in zicht. „De sluiting was onontkoombaar. Verschillende onderdelen van de inventaris werden verkocht of overgedaan aan collega-winkeliers. Behalve deze kaassnijder uit 1932!”

„Niet alleen een ambachtelijk instrument maar ook een bijzonder aandenken aan een bijzondere tijd. Ik gebruik ’m nog bijna elke dag.”

