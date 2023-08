Slapen in het vliegtuig? Zo doe je dat zo comfortabel mogelijk

Slaappillen, ontspanningsoefeningen, de avond voor de reis expres laat naar bed gaan... Misschien heb je zelf al van alles geprobeerd om tijdens een (lange) vlucht een dutje te doen. Een stewardess deelt op de Australische website 9honey haar tips.

De juiste stoel

Een stewardess van vliegmaatschappij Etihad Airways zegt dat het allereerst belangrijk is dat de de juiste stoel kiest. Een plekje aan het raam is het meest ideaal. „Daar heb je namelijk een muur om tegenaan te leunen, waardoor het makkelijker is om een zo comfortabel mogelijke slaaphouding aan te nemen. Bovendien heb je daar ook de minste overlast van andere passagiers.”

Comfortabele kleding

Ook slim nadenken over je outfit, wordt aangeraden. Comfortabele kleding maakt het namelijk makkelijker om te ontspannen en in slaap te vallen. Draag dus vooral losse en ademende kledingstukken in plaats van strakke (spijker)broeken of shirts.

Gratis

De stewardess raadt aan om de gratis accessoires die in het vliegtuig soms worden uitgedeeld, vooral aan te nemen én te gebruiken! Zo’n slaapmasker is namelijk ideaal om (kunst)licht in het vliegtuig te blokkeren. Je zult zien dat, wanneer het pikkedonker is, je wat makkelijker in slaap valt.

Slaaproutine

Heb je thuis een bepaald ritueel voordat je naar bed gaat? Lees je bijvoorbeeld altijd eerst een boek of luister je naar je favoriete muziek? Probeer dat in het vliegtuig dan ook te doen!