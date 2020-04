Recept van de dag: spinaziesoep met nootmuskaat

Nodig voor 4 personen als voorgerecht:

• 300 gr jonge spinazie

• 25 gr boter

• 2 sjalotten, gesnipperd

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• zout en zwarte peper

• 1 l kippenbouillon

• 1 dl crème fraîche

• ½ theel nootmuskaat.

• vers geraspte citroenschil

Bereiding:

Spinazie wassen en opzetten met het aanhangende water en in een pan op hoog vuur laten slinken. Laat uitlekken en zet even weg.

In een schone pan beginnen met een klont boter, smoor de sjalotten, knoflook erbij, zout en peper erbij.

De spinazie erbij, even roeren, de bouillon erop en weer roeren. En nu de blender in of met de staafmixer tot soep maken. De crème fraîche erin roeren. Nootmuskaat erover. Nu is het belangrijk om te proeven.

Wil je nog wat peper, misschien wat extra nootmuskaat. Hier in dit gerecht smaakt het waanzinnig puur. En dan droom je zo weg naar waar het vandaan komt.

Ik rook nootmuskaat op de Banda Eilanden in Indonesië. Zo, het verhaal is rond, zo noemen ze dat. Oh, ja, de soep afmaken met wat geraspte citroenschil.