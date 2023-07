Een frisse koffer (dus frisse kleding) voor op vakantie: zo zorg je daarvoor

Niets zo fijn als een koffer die naar bloemetjes ruikt als u hem opendoet op het vakantieadres. Dat bereik je door een paar droogtrommeldoekjes of speciale geurkaartjes of geurzakjes tussen de kleding te leggen. Ook verpakte (hotel)zeepjes geven een fijne geur af aan de kleding in de koffer. Speciaal voor schoenen zijn er houtskool geurzakjes verkrijgbaar, die niet alleen geuren aanpakken, maar ook vocht absorberen.

