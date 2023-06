Zo maak je de perfecte saus zonder pakjes en zakjes

Allereerst de benodigdheden:

– De aanbaksels uit de pan waarin je je vlees hebt gebakken en eventueel nog extra smaakmakers zoals ui, knoflook en kruiden

– Een bindmiddel zoals klontjes (ijs)koude roomboter of roux

– Vocht, namelijk gelijke hoeveelheden kippen- of rundvleesbouillon en rode wijn, sherry of balsamico-azijn

Er zijn tal van recepten en manieren om saus te maken, maar om het je wat makkelijker te maken hebben we gekozen voor een basisrecept. Je kunt de saus maken terwijl het vlees rust.

Het recept:

Begin met de pan waarin je je vlees of gevogelte hebt gebakken of aangebraden. Dit is een essentieel punt, want dit geeft de saus zijn heerlijke smaak. Zet de pan op laag vuur en verwarm hierin een klont roomboter. Voeg (eventueel) een gesnipperd sjalotje, geplette knoflook en kruiden zoals tijm of laurier toe en bak glazig.

Blus af met een scheut rode wijn, sherry, bouillon of balsamico-azijn en laat tot een derde inkoken onder continu roeren. Voeg vervolgens de bouillon toe en laat wederom tot een derde inkoken. Maak de saus af met een paar klontjes koude boter, dit wordt ook wel ‘monteren’ genoemd en zorgt ervoor dat de saus dikker wordt en gaat glanzen.