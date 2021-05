Oostenrijk favoriete vakantiebestemming onder bergliefhebbers

Dat blijkt uit onderzoek van reisplatform Indebergen.nl onder 1138 Nederlandse bergliefhebbers.

Ruim driekwart van de ondervraagden gaf aan dit jaar naar Oostenrijk te willen reizen. Daarna volgen Italië (14% van de stemmen) en Duitsland en Zwitserland (gedeelde derde plaats met ieder 10% van de stemmen).

Vaccinatie

Ruim een derde van de ondervraagden geeft aan pas weer op reis te gaan wanneer men de coronavaccinatie heeft gehad. Toch zegt een meerderheid (41%) aan dat zij sowieso op vakantie willen gaan, met of zonder prik.

Een eventueel verplicht coronapaspoort waarin staat of iemand corona heeft gehad, gevaccineerd of getest is, blijkt voor een kwart van de respondenten ook een reden te zijn om niet op vakantie te gaan. Maar ruim de helft van de respondenten (60%) zegt dat een verplicht coronapaspoort hen niet tegenhoudt om hun zomervakantie in de bergen door te brengen.

Gratis

Veel Europese landen hebben inmiddels al laten weten dat een negatieve coronatest of een vaccinatie verplicht is om een land in te reizen. Een kwart van de respondenten vindt het geen probleem een coronatest te tonen, mits zij niet hoeven te betalen voor het testen.

Zo’n 17% is bereid hier maximaal 25 euro voor te betalen, maar de testbereidheid neemt snel af naarmate de kosten oplopen. Bij 13% speelt de prijs van een coronatest helemaal geen rol, zij willen hoe dan ook op vakantie onafhankelijk van de extra kosten. Van de ondervraagden geeft 14% aan niet naar een land op vakantie te gaan wanneer een coronatest verplicht is bij de bezienswaardigheden in- of outdoor.