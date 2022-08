Een mousserende wijn die goed combineert met vis

Financieel

Supermarktprijzen bijna een vijfde hoger: ’Gezin betaalt al snel 1500 euro meer’

Consumenten zijn nu gemiddeld bijna een vijfde meer kwijt om hun boodschappenkarretje te vullen dan elf maanden geleden. Pasta, brood en zuivel stegen nog meer in prijs dan dat gemiddelde, stelt marktonderzoeker GfK na onderzoek. De prijs van appels en bananen bleef in net geen jaar tijd juist zo go...