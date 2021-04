Hotel van de week: stijlvol bijkomen in Valkenburg

Fietsliefhebbers die het plan hebben opgevat om de heuvels in Zuid-Limburg te trotseren (succes!), doen er goed aan om een bezoek te brengen aan Par’Course: het nieuwe fiets-epicentrum van Valkenburg op het terrein van de voormalige Leeuw Brouwerij.

Hier vind je de Shimano Experience Center, Cycle Center fietsverhuur, een sportschool, coachingcentrum Essential Movements en het uiterst stijlvolle Black Labels Hotel, ideaal om bij te komen na een lange dag fietsen.

Het designhotel is een aangename afwisseling tussen de (veelal) wat oubollige hotels en B&B’s in de regio. Het is jong, fris en ligt op steenworp afstand van het gezellige centrum van Valkenburg, de voet van de Cauberg, de indrukwekkende mergelgroeve, kuuroord Thermae 2000 en Holland Casino. Vanwege de geldende coronamaatregelen was tijdens ons bezoek vrijwel alles nog gesloten, maar fietsen (of wandelen) in de prachtige omgeving kan gelukkig altijd.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt de industriële minimalistische uitstraling van het hotel afgewisseld met zwart. Veel zwart. De gangen naar de kamers? Zwart. De badkamer? Zwart. Het bedframe? Zwart.

Overdreven? Dat nooit. Lichte kleuren als beton, zachtgroen en beige brengen het geheel smaakvol in balans. Tot tien jaar geleden was het ondenkbaar om een hotel (of welke plek dan ook) op deze manier in te richten, maar vandaag de dag valt het goed in smaak.

Of de generaties na ons er net zo over denken, is de vraag: ’De hal volledige zwart verven? Een muur van beton in de hotelkamer? Het bed midden in de ruimte zetten? Hoe kom je erbij!’

Dat het Black Labels Hotel nauw op de nummer één-sport in de regio (fietsen, voor de onoplettende lezer) aansluit, blijkt niet alleen uit de fietsdetails die overal zijn verwerkt. Ook aan de praktische kant is gedacht.

Zo stal je jouw kostbare stalen ros na een middag ploeteren door de heuvels veilig in de in-house fietsenstalling van het hotel.

Geniet vervolgens in het gezellige restaurant (of bij lekker weer op het terras met uitzicht op een meertje) van een moderne hap met een speciaalbiertje of kwaliteitswijntje...

Want wij dineerden vanwege de lockdown nog op onze kamer, maar gelukkig is vanaf volgende week is ook hier in Limburg het terras weer open!

In ’t kort

Interieur: Design, minimalistisch, rauw en toch knus: het kan!

Locatie: Het Par’Course-terrein op vijf minuten wandelen (of één minuut fietsen) van Valkenburg.

Service: Ondanks alle beperkte mogelijkheden door de coronamaatregelen wist het vriendelijke en jonge personeel toch een relaxte sfeer neer te zetten. Het ontbijt en diner worden met afhaaltijdvakken gereguleerd, wat prima werkt. Vanaf aanstaande woensdag is het restaurant weer open.

blacklabelhotels.nl