Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer vrouwen gaan wielrennen: ’Sportief genieten’

Door Rik Booltink Kopieer naar clipboard

De dames van toerfietsclub Velocity Ladies krijgen een clinic. Angela Milani (tweede van l.): „We zijn er voor elkaar.” Ⓒ APA

Het aantal wielrennende vrouwen is in no time flink toegenomen. Op allerlei plaatsen ontstaan clubs en verenigingen, specifiek op vrouwen gericht. „Mannen gaan voor sneller, harder, beter, lichter, aerodynamischer; wij willen vooral sportief genieten.”