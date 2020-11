Recept van de dag: gevulde tortilla’s

Nodig voor 4 personen:

•500 gr spinazie

•400 gr mozzarella

•200 gr blauwschimmel kaas

•8 bloemtortilla’s

Bereiding:

Spinazie even wassen, met water opzetten en laten slinken. Afgieten, uitknijpen, en fijnhakken. Op smaak brengen met zout en peper. Snij de mozzarella in dunne plakjes en verkruimel de blauwe kaas. Beleg vier tortilla’s met mozzarella en strooi er de blauwe kaas over, spreid daar de spinazie over uit. Leg er een tweede tortilla bovenop.

Bak de gevulde tortilla’s een per keer in drie minuten per kant lichtbruin en gesmolten van binnen. Ga door tot alle tortilla’s zijn gebakken. Snij in vieren en serveer. O, ja, ik doe er altijd nog wat stukjes jalapeno-peper door (Mexicaanse vak, moet je toch zijn voor de tortilla’s).