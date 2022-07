Premium Het beste van De Telegraaf

The sky is the limit: dit gebeurt er zoal op Nederlandse daken

Door Leroy van den Berg Kopieer naar clipboard

Dakboerderij DakAkker In Rotterdam boven op het Schieblock beslaat zo’n 100 vierkante meter. Ⓒ foto’s frans hanswijk

Wie naar boven kijkt, vindt wonderen. Op de Nederlandse daken gebeurt namelijk meer dan je denkt. De hippe bars en restaurants kennen we al, maar heb je ooit van een heus dakfestival gehoord?