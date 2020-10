Tuinvraag: waarom geeft mijn vijgenboom geen vrucht?

Vorige week is de campagne ’Het vergeten tuinseizoen’ gestart, in samenwerking met heel veel partijen als Operatie Steenbreek, Tuinbranche Nederland en o.a. NL Greenlabel. We willen mensen bewust maken dat het najaar een perfecte periode is om buiten aan de slag te gaan.

Zelf heb ik ook weer veel in de tuin gewerkt en het is heerlijk buiten. Zo heb ik een groot grindpad dat ik helemaal met de hand heb gewied, dus plukken en schoffelen. Het is veel werk, maar ik hoef geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Bovendien werkt het ontspannend en helpt het om de gedachten te verzetten in deze bijzondere tijden.

Geen vijgen?

Deze week wil Lou graag weten waarom zijn vijgenboom geen vrucht geeft, maar wel hard groeit. Vijgenbomen houden van een standplaats waar de boom niet makkelijk kan wortelen, bijvoorbeeld doordat deze gedeeltelijk omsloten wordt door bestrating. Vijgenbomen gaan namelijk beter vruchten geven als ze in overlevingsstand gaan en het gevoel krijgen dat ze voor nakomelingen moeten zorgen. Ook houden ze niet van te natte voeten en bemesting. Verkeerde snoei kan ook maken dat er geen vruchten zijn. Het zijn prachtige bomen, maar het is wel een kunst om ook echt eetbare vijgen te produceren, dus succes!

Olijfboom verpotten

Peter wil graag weten hoe zijn olijfboom te verplaatsen van de volle grond naar een pot. Dit is een perfect klusje om in het najaar te doen. Bomen en heesters verplanten is niet moeilijk, maar je moet wel zorgen voor een grote kluit die niet uit elkaar valt op het moment dat je deze verplant.

Zorg wel voor een grote pot met juiste grond zodat de olijf goed kan wortelen. Ook goede afwatering is belangrijk zodat de grond niet te nat wordt en de wortels niet gaan rotten. De kroon enigszins snoeien maakt dat er een betere balans tussen het groen en de hoeveelheid wortels is en de boom het ook beter zal gaan doen. Overigens leent niet elke boom zich om verplant te worden, zeker niet als ze erg groot zijn.

Woelmuizen

Het grasveld van Dick is helemaal vernield door woelmuizen en hij wil hier graag iets aan doen. Toevallig had ik vorig jaar last van zo’n plaag, maar ik heb hier niets aan gedaan om te voorkomen dat andere dieren de gevolgen zouden ondervinden van bestrijding. Het probleem heeft zich bij mij vanzelf opgelost en ik denk dat er niets anders opzit dan afwachten.

Als je nog op zoek bent naar inspiratie en trends op tuingebied en je wilt weten wat je allemaal kunt doen voor jouw dakterras of balkon, kun je naar de ’Tuinen van Appeltern’ in de gelijknamige Gelderse plaats.