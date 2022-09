Expert Dennis Mulder geeft tips voor klussen met kinderen

Op veel plekken in Nederland is het een jaarlijks terugkerend evenement: het timmerdorp. Of huttendorp, zoals ze het bij ons in het West-Friese noemen. Aan de gang met oude pallets en ander resthout. De bedoeling is dat de kinderen zelf de hamer ter hand nemen, maar in de praktijk komt het erop neer dat de ouders een hut in elkaar knutselen, onder de bezielende leiding van die kinderen natuurlijk.

Nadat een andere vader en ik de basis hadden gelegd, was het de beurt aan mijn meissie en een nieuwe vader in het dorp. De beste man ging vol enthousiasme aan de slag met een overkapping.

Los

Er kwam een plank tegen de hut aan. Die moest er weer af, want mijn zorgvuldig geplaatste balken zaten in de weg. Nieuwe poging. Helaas, de plek was niet goed, weer eraf. Nu in het midden, weer timmeren. Aan de rechterkant zat niks om de plank op vast te spijkeren, dus je raadt het al: los die plank! Die moest lager, dan kon hij wel goed vastgespijkerd. Toen de plank bij de vierde poging eindelijk zat, bleken de staanders te lang. De zaag ging erin.

Nu heb ik er bij ons thuis ingehamerd dat meten weten is en dat je, voordat je begint, eerst een plan moet maken, dus mijn meissie keek verbaasd toe. Het was maar goed dat ik niet aanwezig was, want geduld is niet mijn beste eigenschap.

Daar bleek de vader wel voldoende van te hebben. Hij nam de tijd om de kinderen uit te leggen hoe ze de zaag het werk moesten laten doen, hoe ze hamer en spijkers moesten gebruiken zonder op hun vingers te slaan en hoe een bankje constructief gezien wel overeind bleef staan. Knap vind ik dat.

Zelfvertrouwen

Helpen met klussen is goed voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van je kind. Daarnaast is het gewoon gezellig. Behalve geduld hebben moet je rekening met veiligheid houden. Zorg voor een veiligheidsbril en dichte schoenen. Doe lang haar in een knot of staart en gebruik eventueel handschoenen.

Pas de klus aan de leeftijd van je kind aan. Opmeten kunnen ze al heel jong doen. Een plank op een bepaalde maat met een potlood aftekenen, de lengte van een muur opmeten en zodra ze kunnen schrijven, kunnen ze alles netjes noteren en misschien zelfs een plattegrond maken.

Leg uit hoe gereedschap werkt. Vertel dat de tanden van een zaag scherp zijn en dat het zeer doet als je met een hamer op je vingers slaat. Je zou eerst een rubberen hamer kunnen gebruiken.

De spijker er zelf al een stukje inslaan of een knijper gebruiken om de spijker vast te houden, is ook een idee. Een schroevendraaier kan weinig kwaad maar wil je elektrisch aan de slag, dan kan voorboren handig zijn. Zo hoeft je kind minder kracht te gebruiken en wordt de machine al een beetje gestuurd door het voorgeboorde gat.