Smaaktest: 5 x de lekkerste tiramisu

Tiramisu doet me altijd denken aan de anekdote van een goede vriend. Hij maakte het Italiaanse dessert van lange vingers, verzadigd met koude koffie, marsalawijn, een mengsel van ei en mascarpone en cacao ooit voor een verjaardagsfeestje van zijn Indiase vriend, maar was glad vergeten dat zijn schoonfamilie geen alcohol dronk. En dat terwijl hij juist extra scheutig met de marsalawijn was geweest... Gelukkig had men niets in de gaten, sterker nog: de feestvreugde werd er alleen maar groter van!

Voor tiramisu worden trouwens ook andere soorten alcohol gebruikt zoals rum en amaretto. Over de herkomst van het dessert is al jaren twist. Zowel de regio Veneto als Toscane (Siena) claimt dat tiramisu daar is bedacht.

Veel collega’s bleken liefhebber van tiramisu en wisten precies te vertellen hoe het zou moeten smaken: niet te droog biscuit, maar precies goed ’zompig’, zonder overheersende alcoholsmaak en een stevige, maar romige laag van mascarpone. De tiramisu van Aldi moest helaas het veld ruimen. „Te droog”, klonk het in koor.

Bij de variant van de Marqt waren er twee kampen; sommigen vonden het geen tiramisu. Anderen stelden juist de ambachtelijkheid op prijs. „Alsof het zelf is gemaakt.” Feit is dat er alleen amaretto is gebruikt, zonder kunstmatige toevoegingen. Bij de andere merken zit er iets meer dan 1 procent marsalawijn in, plus een kleine 2 procent alcohol, ongetwijfeld om de kosten te drukken... Dat geldt ook voor de tiramisu van Albert Heijn die volgens collega’s het lekkerste was.

1

„Veel smaak, goed zompig”, riep een collega na de tiramisu van Albert Heijn. Ook de cacaosmaak werd hoog gewaardeerd. „Volle smaak, alles is in balans.” €1,89 per 170 gr

2

Op twee eindigde de tiramisu van Melkan, verkrijgbaar bij Dirk/Dekamarkt. „Heerlijk romig, lekkere smaak.” Al waren er ook collega’s die hem „te alcoholisch” vonden. €0,79 per 80 gr

3

Lidl staat op een derde plek met hun Milbona-tiramisu (uit dezelfde Italiaanse fabriek als de Aldi-tiramisu) „Redelijk in balans.” Iemand proefde meer slagroom dan mascarpone (kaas gemaakt van lichte room) en had gelijk, bleek uit het etiket. €1,94 per 320 gr.

4

Sommigen vonden de extra zompige variant van Jumbo heerlijk, volgens anderen was hij „te nat en de alcoholsmaakheftig”. Opmerkelijk is de ’mascarponemousse’ van water, kokosolie en slechts 5,8 % mascarpone. Maar wat wil je bij een bak van 500 gr voor €2,18.

5

Daar is Marqt met de tiramisu van NonnaPepa uit Amsterdam. „Veel koek, teweinig crème,” riep men. „Smaakt niet naar tiramisu.” Maar ook „lekker ambachtelijk!” Als enige zonder conserveringsmiddelen. Zijn we soms vergeten hoe puur smaakt? €4,99 per 300 gr