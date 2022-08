Gevulde koeken getest: deze vier (uit de supermarkt) zijn bijzonder lekker

Gevulde koeken zijn een enorm geliefde Nederlandse lekkernij, net als Goudse stroopwafels trouwens. De ronde koeken werden oorspronkelijk met amandelspijs (mengsel van amandelen en suiker) gemaakt. Tegenwoordig kom je vaak nepspijs tegen van gekookte bonen, suiker, citroenrasp, amandel-essence, eieren en plantaardig vet. Ook bekend als banketbakkersspijs, al zou je verwachten dat banketbakkers alleen echte amandelspijs gebruiken.

Ze worden in de kop van Noord-Holland, Noord-Brabant en Salland ’vulkoeken’ genoemd terwijl men het in het zuiden ook van een ’gevuld heertje’ of ’gevulde herenkoek’ spreekt.

In de supermarkt worden ze zowel vers afgebakken als voorverpakt verkocht. Tijdens het rondje langs de supermarkten vroeg ik me af of de voorverpakte koeken beter zouden scoren dan een paar jaar geleden. Tijdens de test bleek dat niet het geval; ze hebben steevast een bleke, lichtgele kleur en zijn zacht. Daarbij komt dat er vaak bonenspijs in zit.

De verpakte koeken van Albert Heijn, huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) en Jumbo scoorden ondermaats. „Te zoet, te zompig en te melig.” Alleen Heerlijck Banket van Aldi en Sondey (Lidl) haalden een mager zesje.

Opvallend is dat de verse gevulde koeken van Jumbo evenmin geweldig smaakten. „Droog en melig, alleen geschikt om in de koffie te dopen.”

Vier merken scoorden bijzonder goed: de verse koeken van Albert Heijn, 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), Vomar en Lidl.

1. „Goede spijs, een niet te dikke rand en een lekkere botersmaak”, klonk het bij de verse gevulde koeken van Albert Heijn. „Dit is het echte werk.” „Misschien net iets te bruin”, merkte een kritische collega op. €0,65 per stuk

2. Het scheelde echt heel weinig, bijna had Vomar de eerste plaats gehaald met hun afgebakken koeken. „Lekker vers, knapperig.” Een ander prees de koeken omdat ze „niet te zoet” waren. „Krokante rand en zachte vulling, zo hoort het!” €0,59 per stuk

3. Op een derde plaats vinden we huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt terug. „Niet te zoet, knapperig en een vleugje citrus in de vulling.” „Smaakt als van de banketbakker.” Volgens anderen had de spijs echter „een gekke bijsmaak”. €0,70 per stuk

4. De verse gevulde koeken van Lidl hadden volgens de fijnproevers ook een vleugje citroen. „Lekker fris!” Andere fijnproevers vonden de rand te dik en te droog. €0,49 per stuk