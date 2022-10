Dagrecept: Frittata met courgette en geitenkaas

Sommige restaurants boden ook nog eens all day breakfast aan. Onderstaande frittata kun je ook eten wanneer je wilt, een recept van Lucy Tweed, uit Dit kookboek is je beste vriend (Becht).Was de aardappelen en kook ze in een ruime pan met water gaar, laat even afkoelen en schil ze. Verwarm de oven voor tot 160 graden (hetelucht, 180 graden elektrisch).

Hak of snijd de aardappels in grove stukken. Kluts vervolgens de eieren en room door elkaar. Bak de uienringen in 2 eetlepels olie op laag vuur tot ze zacht zijn. Hussel de stukken aardappel in een ondiepe braadslede (van ongeveer 35 x 25 cm) of vuurvaste braadpan met de resterende olie, de courgette, ui (met olie en al), het zout en de chili vlokken, oregano en tijm.

Giet het ei-roommengsel erover. Leg de klontjes verse geitenkaas er er bovenop en dek de boel af met de geraspte mozzarella. Leg de frittata 30 minuten in de oven, serveer hem met krokant stokbrood.

Nodig voor 6 personen:

- 3 grote, dikke aardappels (vastkokend, geschild)

- 5 eieren

- 1 ui (dunne ringen)

- 80 ml olijfolie

- 2 kleine courgettes (dunne plakjes)

- 1 el zeezout

- 1 el chili-vlokken

- 1 el gehakte oregano

- 1 el gehakte tijm

- 80 g verse geitenkaas

- flinke handvol geraspte mozzarella