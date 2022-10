Een bak vol avonturen

Model: VW Kever Baja Bug

Bouwjaar: 1964

Topsnelheid: 140 km/h

Verbruik: 1 op 11

„Het was altijd een droom van me om langere tijd te reizen en werken in Australië. Begin 2019 kreeg ik het gevoel dat het er niet van zou komen als ik hier gewoon zou doorgaan; ik moest iets doen. Ik heb een bericht geplaatst in een Australische Facebook-groep voor luchtgekoelde VW's met de vraag of iemand een Baja Kever te koop had. Er kwam al snel een reactie. Ik heb de Baja opgehaald en ben langs de kust naar het zuiden gereden.

Onderweg verdiende ik al sleutelend mijn geld. Tot maart 2020, we weten allemaal wat er toen gebeurde. De staatsgrenzen binnen Australië gingen dicht, maar ik heb het warmere noorden toch kunnen bereiken door met een paar extra jerrycans met benzine en water door de outback te reizen, over paden waar geen controles waren. Honderden kilometers over zand, grind en karrensporen. Ik ben uiteindelijk net geen jaar in Australië geweest.

Roadtrip

In oktober 2020 heb ik de Baja in de haven van Brisbane in een container gezet, vastgesjord en is hij is acht weken onderweg geweest naar Rotterdam. De motor voelde versleten aan, die heb ik uit voorzorg vervangen. In juli en augustus 2021 ben ik met mijn vader op roadtrip door Europa geweest; hij heeft ook een Baja. Inmiddels ben ik met de Baja nu in 22 landen en drie werelddelen geweest.

Deze auto gaat na al die avonturen niet meer weg. Volgend jaar gaat ze weer op de boot naar Australië en ga ik de afgebroken reis overdoen. En misschien, als de mogelijkheid er is, blijf ik er wel...

