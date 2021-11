Premium Het beste van De Telegraaf

Italiaanse Dolomieten Magie op de piste in skigebied Paganella

Door Katina Stavrianos Kopieer naar clipboard

Prachtig uitzicht op onder meer het Gardameer vanaf de Cima Paganella in de Italiaanse Dolomieten. Ⓒ foto Getty Images

Met vijftig kilometers aan piste is het skigebied Paganella in de Italiaanse Dolomieten relatief klein, maar de wintersportbeleving is er groots.