Dit zijn de 10 meest opgezochte zomerbestemmingen

Brexit of niet, we blijken het er als Nederlanders graag voor over te hebben om een visum aan te vragen en de grenzen van de Europese Unie over te steken. Londen staat namelijk op plek 1 in de top 10 meest opgezochte vakantiebestemmingen van dit jaar. Dat blijkt uit data van Booking.com. De Britse hoofdstad is in 2023 ook gelijk het meest in populariteit gestegen ten opzichte van vorig jaar: er werd bijna 50 procent meer online gezocht naar Londen.

Europese steden

Net zo sterk als de drang naar witte bonen in tomatensaus is de wens om deze zomer aan de baguettes, slakken en wijn te gaan: Parijs staat op de nummer twee van meest opgezochte bestemmingen. Daarna komt Barcelona. Opvallend genoeg zijn veel Nederlanders ook geïnteresseerd in de meest toeristische stad van ons eigen land: Amsterdam staat op nummer 4.

Ook een grote stijger in populariteit is de Tsjechische hoofdstad Praag op nummer 9. Naar deze stad deden we meer dan 30 procent vaker onderzoek dan vorig jaar. De top tien wordt verder bemand door Valencia, Berlijn, Split en Lissabon op nummer 5 tot en met 8. Hekkensluiter op de tiende plek is Malaga.

Inreizende toeristen

Op sommige plaatsen in Nederland zal je ook deze zomer traditiegetrouw weer meer Duits dan Nederlands horen: de verwachting is dat de Duitse nationaliteit komende zomer het best vertegenwoordigd is in ons land. Ze worden op de voet gevolgd door Nederlanders – hoewel er wel een daling te zien is in het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat (-4%). Britten, Belgen en Amerikanen vinden ons land ook interessant, gevolgd door Italianen, Fransen en Spanjaarden op de zesde, zevende en achtste plek in de top 10. Het opvallendst aan het rijtje inreizende toeristen is de plotselinge opmars van Israëliërs en Australiërs: zij zijn dit jaar in aanmerkelijk groteren getale aanwezig dan vorig jaar.