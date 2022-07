Dagrecept: Linguine met pesto en sperziebonen

Er zit meestal maar zo’n dertig procent basilicum in, een héél klein beetje pecorino en de pijnboompitten worden vaak vervangen door goedkopere cashewnoten. Terwijl je het zo makkelijk zelf maakt, je hebt slechts een vijzel of keukenmachine nodig. We voegen vandaag dan ook daad bij woord voor deze pasta met aardappelreepjes en sperzieboontjes, een klassiek recept uit De Zilveren Lepel (Spectrum). Eerst de pesto: doe het basilicum, de knoflook, wat zout en de olijfolie in een keukenmachine en zet hem even aan op de middelste stand. Voeg de geraspte pecorino en parmezaan toe en laat de machine nog even draaien.

Kook ondertussen de linguine met de aardappels en sperziebonen in een grote pan water met wat zout beetgaar, laat dit even uitlekken, roer er de pesto door en dien het gerecht op. Eenvoudiger wordt het niet!

Nodig voor 4 personen:

- 350 g linguine

- 2 aardappels (geschild, in reepjes)

- 50 g sperziebonen

Voor de pesto:

- 25 verse blaadjes basilicum

- 2 tenen knoflook (fijngehakt)

- 5 el olijfolie

- 25 g vers geraspte pecorino

- 25 g vers geraspte parmezaan