Bezorgt je to do-lijst je stress? Zo ga je er slim mee om

Of het nou gaat om een to do-lijst op het werk of om een opsomming met zaken die je allemaal nog moet doen of regelen voor de aankomende feestmaand; het belangrijkste is dat je prioriteiten stelt (of leert stellen). Hoe doe je dat dan? De Canadese neuropsycholoog Nicole Byers deelt op de website Psychology Today een handig stappenplan.

Stap 1: bepaal wat écht urgent is

Kijk eens goed naar je takenlijst. Het lijkt misschien alsof alles wat erop staat zo snel mogelijk gedaan worden, maar niets blijkt minder waar. Ga alleen aan de slag met de dingen die vandaag gedaan moeten worden, de rest bewaar je lekker voor een andere dag.

Stap 2: streep de dingen door waarvan je denkt dat je die hóórt te doen

Haal je lijstje weer tevoorschijn en vraag jezelf af: hoeveel dingen heb ik eigenlijk opgeschreven waarvan ik dénk dat die moeten worden afgevinkt?

We hebben volgens Byers namelijk soms de neiging om dingen op onze takenlijst te zetten waarvan we het gevoel hebben dat ze erop moeten staan. Vooral perfectionisten en mensen die graag anderen tevreden houden maken zich hier schuldig weleens aan.

Stap 3: houd een bepaald doel voor ogen

Ga aan de slag met taken die je daadwerkelijk dichterbij je doel brengen. Heb je bijvoorbeeld een belangrijk rapport af te ronden op je werk? Vraag jezelf dan af welke zaken op je to do-lijst je kunt doen om dat doel zo snel mogelijk te bereiken.

Het kan zomaar zijn dat dat dingen zijn waar je helemaal geen zin in hebt omdat ze lastig of tijdrovend zijn. Maar dat kunnen zomaar de prioriteiten zijn op je to do-lijst!