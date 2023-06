Zeeschildpadden onder druk: Freek Vonk hoopt op een lichtpuntje

Ik sta op een van de weinige 'pink beaches' ter wereld en wacht tot een boot me naar een duikplek op zee brengt. De bleekroze tint van het zand is afkomstig van stukjes pijporgelkoraal.

Ik heb altijd al een keer in deze omgeving willen duiken. Het koraalrif is mooier dan ik had durven hopen. Verderop zie ik een groene zeeschildpad. Voorzichtig zwem ik dichterbij. De schildpad bekijkt me even en zwemt dan op zijn gemak verder. Hij zweeft vlak boven het rif en steekt hier en daar zijn bek tussen het koraal. Hij graast de voedzame algen weg. Mooi voor hem, want de algen zijn voedzaam, en mooi voor het koraal, want zo zal het niet overgroeien met de groene massa.

Hoewel de jonge groene zeeschildpadden vleeseters zijn, houdt een dieet van zeegras en algen de volwassen dieren grotendeels gebonden aan kustwateren.

Het dier neemt een korte pauze en zwemt omhoog om te ademen. Ook al zijn zeeschildpadden gebouwd op een leven in zee, hun longen binden ze altijd nog aan de lucht. Ze hebben aanpassingen om lang onder water te kunnen blijven. Zo verbruiken zij zuurstof in een veel lager tempo dan zoogdieren; ze doen langer met een voorraad. Hun bloedcellen hebben bovendien een hoge capaciteit voor zuurstofopslag. Kort gezegd: zeeschildpadden halen meer rendement uit één goeie ademteug! En zelfs onder hoge waterdruk blijft hun bloed de zuurstof efficiënt afgeven.

Groene zeeschildpadden kunnen in rust maar liefst vijf uur onder water blijven, indrukwekkend! Tussen twee hartslagen kunnen dan tot wel negen minuten verstrijken. Maar de snelheid waarmee de dieren hun zuurstof verbruiken, heeft alles te maken met hun activiteit en stressniveau. Slapen kan makkelijk zonder onderbrekingen, maar ze moeten eerder naar boven wanneer ze voedsel zoeken of achterna worden gezeten door een roofdier.

Een bijkomend gevaar zijn vissersnetten. Een verstrikte zeeschildpad raakt in paniek, beweegt veel, verbruikt sneller zuurstof en verdrinkt. Helaas staan zeeschildpadden aan alle kanten onder druk. Er wordt actief op ze gejaagd – groene zeeschildpadden worden niet voor niets ‘soepschildpadden’ genoemd – en op de legstranden worden de eieren geroofd door stropers. Die leerachtige pingpongballen zitten bovendien vol zware metalen die onder andere door mijnwerkzaamheden en looswater van industrieën in de oceaan terechtkomen, waar zeedieren ze in hun vetweefsel opslaan.

Ook zeegrassen nemen de metalen op. Hoe meer er voedsel met zware metalen wordt gegeten, hoe meer de metalen zich in lichamen ophopen, tot gevaarlijke niveaus. Dat geldt echter ook voor de mensen die langdurig zeeschildpaddeneieren consumeren. Zou die kennis over het gevaar voor de gezondheid eindelijk een klein lichtpuntje voor de bescherming van deze bedreigde dieren kunnen betekenen? Als ik zo naar de schitterende zeeschildpad voor mijn neus kijk, kan ik dat alleen maar hopen!