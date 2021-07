Dagrecept: Supersnelle pikante rijst met ei en groenten

Voor onderstaand recept heb je ook nog een verdwaalde wortel en/of paprika, wat endamameboontjes/doperwten en Thaise rode currypasta nodig, waarschijnlijk heeft u sowieso nog groentebouillon liggen; al dan niet zelfgemaakt. Het recept is een echte ’redder in nood’ van Nigel Slater uit zijn boek Aan tafel (Fontaine Uitgevers)

Kook de boontjes of doperwtjes gaar, giet af en zet even apart. Verhit de groentebouillon in een pan en roer de rode currypasta en rijst erdoor. Even aan de kook brengen en dan nog 10 minuten koken totdat het vocht bijna weg is. Smelt dan wat boter in een koekenpan en bak de rijst met de boontjes/erwtjes, en geraspte wortel totdat het droog is.

In plaats van de wortel kun je ook die overgebleven paprika klein snijden en toevoegen. Bak daarna nog 3 los geklopte eieren mee, goed roeren en breng op smaak met peper op zout. Garneer met wat verse koriander.

Nodig voor 2-3 personen:

- 150 g endamameboontjes (of verse doperwten)

- 400 ml groentebouillon

- 2 el Thaise rode

curry-pasta

- 200 g basmatirijst

- plakje boter

- 1 wortel (geraspt)

- 3 eieren (los geklopt)

- handje koriander