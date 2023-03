De nieuwe modern-landelijke woonstijl is hot: interieurtips van onze trendwatcher

Zand

In het nieuwe interieur van Rivièra Maison beleef je de nieuwe modern-landelijke woonstijl met wit-, zand- en crèmekleuren die elkaar afwisselen voor een zachte en natuurlijke uitstraling. Met nautische accessoires en - sierkussens verrijk je de luxe sfeer.

Warmte en gezelligheid

Ⓒ eettafel Ethnicraft Eiken Air van de Tafelaar

Maak het warm en gezellig met hout in huis. Niet alleen op de vloer maar ook op de wanden en plafonds. Houten meubelen hebben een tijdloze en ambachtelijke uitstraling; in gebruik worden ze alleen maar mooier. De eettafel Eiken Air van de Tafelaar is mooi in combinatie met de houten eetkamerstoelen van dezelfde houtsoort.

Strand

Ⓒ kamerbreed tapijt Desso Canvas Weave - 2033

Met een Desso Canvas Weave-tapijt van Roobol creëer je een natuurlijke en zachte basis in het interieur. De verweerde zand-optiek geeft het kleed een doorleefde en natuurlijke uitstraling en is daardoor ook praktischer omdat vuil minder snel zichtbaar is.

Ideale werkplek

Ⓒ Meubilair van Bo Concept

Thuiswerken gaat misschien wel nog beter met deze werkplek van Bo Concept. Het elegante bureau is voorzien van lades en een afvoergoot die afgedekt is zodat je geen snoeren ziet. De tafel kan ook als sidetable gebruikt kan worden.

Zomerse stylingtip

Ⓒ Kave Home - Anera van Goossens Wonen en DIY-schelp

We zien in het interieur steeds meer organische vormen die natuurlijk aanvoelen. De spiegel van Goossens Wonen is dankzij de kei-vorm een hedendaags stylingobject aan de wand. Maak van gevonden schelpen op het strand zelf kaarsjes en verspreid ze over de tafel voor een zomers strandgevoel.

Dromen van de zee

Ⓒ kussenhoes Santinella van Rivièra Maison en koraalsculptuur Belize van Bo Concept

De vorm van koraal is prachtig als mini sculptuur in huis of als geborduurd dessin op een sierkussen. Het koraalbeeld 'Belize' geeft de mystieke, fascinerende onderwaterwereld weer. Ga voor inspiratie eens kijken in Woonmall Alexandrium waar de woontrend Coastal Spirit dit voorjaar live te zien is.

Interieurtip: denk groot!

Ⓒ Kunstwerk Yoko en sculptuur COCO van Hoogenboezem

Vaak decoreren mensen met te veel en te kleine accessoires, maar het advies luidt: denk groot en kies een paar objecten (die je van tijd tot tijd afwisselt). Beelden van volumineuze vrouwenlichamen en organische vazen zijn een rage en ook abstracte schilderijen (of een printversie ervan) zijn een must-have in het interieur.

Op maat gemaakt

Ⓒ halfronde bank Dazzle van Rivièra Maison

Met de nieuwe modulaire bank Dazzle – die op maat voor je wordt gemaakt – kun je verschillende opstellingen maken. Van boven af is het lijnenspel cool om te zien. In combinatie met deze halfronde opstelling is de bank uniek. De eikenhouten salontafel en halfronde bijpassende bijzettafels en kast versterken de modern-landelijke sfeer. Vergeet niet de sierkussens met nautische dessins voor dat heerlijke strandgevoel.