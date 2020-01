Ferrari verwikkeld in rechtszaak met kleine liefdadigheidsinstelling

De legendarische autofabrikant werkt hard aan een revolutionair model. Ferrari komt namelijk - in navolging van merken als Bentley, Aston Martin en Lamborghini - ook met een SUV. Ja, u leest het goed: het merk dat u kent van extreme sportwagens komt binnenkort ook met een grote vier- of vijfzitter, die u met alle gemak ook door de blubber kunt sturen. Daarmee gaat dus zelfs Ferrari mee in de SUV-trend die de autowereld momenteel regeert. Die begon overigens kort na de eeuwwisseling, toen Porsche voor het eerst de Cayenne introduceerde.

Purosangue

Die auto gaat de Purosangue heten. Althans, dat is het plan. Maar een Italiaanse liefdadigheidsinstelling gooit mogelijk roet in het eten. De Purosangue Foundation gebruikt de naam al sinds 2013.

Purosangue is Italiaans voor zoiets als ’puur bloed’ of ’volbloed’. Een liefdadigheidsinstelling die zich inzet tegen het gebruik van doping in de sportswereld besloot die naam in 2013 te gebruiken en noemde zichzelf de Purosangue Foundation. Toen Ferrari liet weten dat het dezelfde naam ook voor zijn SUV wilde gebruiken, klopte de organisatie al op de deur bij de sportwagenbouwer om tot een overeenstemming te komen. Die negeerde de oproep en was van mening dat de organisatie de naam Purosangue al jaren niet meer had gebruikt. De Foundation voelde zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

David tegen Goliath

Alessandro Masetti is de advocaat die de liefdadigheidsinstelling bijstaat in de zaak en geeft al aan dat het ‘David tegen Goliath’ is. Volgens hem heeft de organisatie de naam Purosangue de laatste jaren altijd gebruikt. Zo heeft het in samenwerking met sportmerk Adidas sneakers en kleding onder de naam uitgebracht. Masetti laat weten dat de organisatie niet onder de indruk zal zijn van de grote autofabrikant. Het heeft volgens hem ‘genoeg bewijs’ om het tegendeel van Ferrari te bewijzen.

“Waarom moeten we onze identiteit opgeven? Het is oneerlijk. Ferrari had het allemaal eerst moeten controleren voordat ze besloten de naam te gaan gebruiken”, zo legt Max Monteforte, een van de oprichters van de organisatie, uit. “We zijn een kleine organisatie dus het is lastig om onszelf te verdedigen, maar we doen belangrijk werk.”

Rechtzaal

Op 5 maart aanstaande wordt er in de rechtzaal van Bologna over de zaak gesproken. Ferrari heeft nog niet op de commotie gereageerd.