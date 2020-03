Lezersreis: overtocht IJmuiden naar Newcastle

Een overtocht met DFDS is een totaal andere ervaring dan vliegen of met de trein. Zestien uur op het water klinkt misschien lang, maar aan boord is er genoeg te doen. Voordat je het weet ben je in Engeland. Zo kun je genieten van een heerlijk diner in de twee restaurants, shoppen in de Sea Shop, een filmpje pakken in de bioscoop of een gokje wagen in het casino.

ORCA Wildlife Center

Van maart tot en met september kun je op de KING Seaways bovendien gratis het ORCA Wildlife Center bezoeken. Hier leer je veel leuke feiten van de Wildlife Officers over de dieren in de Noordzee, zoals bruinvissen, dolfijnen en papegaaiduikers. Met een beetje geluk kun je ze spotten vanaf het dek!

Zodra je in Newcastle aankomt, kun je de reis naar Schotland vervolgen. Toeren door Schotland geeft het gevoel van totale vrijheid en het prachtige berglandschap en uitgestrekte meren maken deze reis onvergetelijk. Bovendien heeft elke regio zijn eigen unieke charme en word je overal hartelijk ontvangen. Ontdek zelf wat de Schotse countryside te bieden heeft.

Voorwaarden

• Boek vóór 15 april

• Reisperiode: maart t/m december 2020

• Aanbieding o.b.v.

2 personen en vervoer van een auto

• Reserveren is mogelijk o.b.v. productbeschikbaarheid

• Alleen geldig voor nieuwe boekingen en niet i.c.m. andere kortingen

Extra voordelen

• DFDS hanteert geen bagagelimiet!

• Neem je eigen auto mee

• Tot ruim 30% korting op maaltijden aan boord als deze tijdens de reservering worden bijgeboekt

• Reis op zondag t/m woensdag voor de voordeligste tarieven

