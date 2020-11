Besparen op cadeaus doe je zo

1)

Het hoeft niet allemaal nieuw. Neem het verlanglijstje en speur eerst eens Marktplaats af of het daar nieuw in doos aan wordt geboden omdat kinderen het bijvoorbeeld niet leuk vonden. Ik weet van Sinterklaas zelf dat hij zo vaak een hoop geld weet te besparen. Bordspelletjes zijn vaak heel goedkoop bij kringloopwinkels te vinden.

Tweedehands niet gelukt? Gooi wat je wilt kopen, dan in de zoekbalk van voordeelmuis.nl of reclamefolder.nl. Dan zie je meteen of het ergens in de aanbieding is.

Ruil met mensen om je heen. Zeker met kinderen is dat ideaal. Met gesloten beurs hebben de kids dan toch allebei iets nieuws gekregen.

Begin volgend jaar op tijd cadeautjes te kopen. Pak goede aanbiedingen mee, ook al zijn ze al in de zomer of zelfs in het voorjaar. Zo spreid je ook de kosten over verschillende maanden.

Wordt het financieel echt lastig? Kijk dan eens of de Sinterklaasbank kan helpen. Voor ouders die het breed genoeg hebben, is dat misschien een mooi initiatief om aan te doneren; in de geest van de feestdagen.